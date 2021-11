Die St.-Petrus-Kirche in der Quakenbrücker Neustadt wurde 1966 erbaut. Auffallend ist der freistehende Glockenturm an der Artlandstraße.

Christian Geers

Quakenbrück. Seit einem Vierteljahr ist die St.-Petrus-Kirche in Quakenbrück eine Baustelle. Handwerker sind im Einsatz, um das Gotteshaus im Stadtteil Neustadt gründlich zu reinigen und zu sanieren.

So viel steht fest. Am dritten Advent sollen in der Kirche an der Artlandstraße wieder die Lichter brennen. Bis dahin finden die Gottesdienste im Gemeindehaus als „Winterkirche“ statt. Ursprünglich sollten die Arbeiten rechtzeitig zum erste