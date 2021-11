Quakenbrück ist immer wieder Corona-Hotspot im Landkreis Osnabrück.

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Corona-Hotspot Quakenbrück: Immer wieder zählt die Stadt zu den Kommunen im Landkreis Osnabrück mit den höchsten Inzidenzen. In den vergangenen Tagen wurden sogar Rekordwerte erreicht. Woran liegt das?

190 aktuell Infizierte meldet der Landkreis Osnabrück am Freitag, 19. November 2021, für Quakenbrück. So viele hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie noch nicht gegeben. Schon am Donnerstag hatte es mit 170 aktuell Infizierten einen n