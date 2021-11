Badbergens alter und neuer Bürgermeister Werner Meier (Mitte) hat künftig zwei gleichberechtigte Stellvertreter: Katherina Bußmeyer und Theodor Kleiner.

Christian Geers

Badbergen. Werner Meier startet in Badbergen in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister. Künftig stehen zwei gleichberechtigte Stellvertreter an seiner Seite. Und nicht nur das soll sich in den kommenden fünf Jahren im Rat ändern.

Keine 25 Minuten nach Beginn der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates ist die wichtigste Entscheidung des Abends gefallen: Werner Meier (UWG Badbergen), seit Juli 2019 Bürgermeister der Artlandgemeinde, bleibt weitere fünf Jahre