Geflügelpest in Badbergen ausgebrochen: Diese Regeln gelten jetzt

In einem Putenstall in Badbergen ist die Geflügelpest ausgebrochen. (Symbolfoto)

dpa/Carmen Jaspersen

Badbergen. Jetzt ist die Geflügelpest auch im Landkreis Osnabrück angekommen. In einem Putenstall in Badbergen ist das Virus nachgewiesen worden. Diese Regeln gelten jetzt.

Der Ausbruch der Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza) wurde am Montag, 15. November 2021, festgestellt, teilt der Landkreis Osnabrück mit. In dem betroffenen Geflügelbetrieb in Badbergen wurden rund 12.000 Puten gehalten. Die Tötun