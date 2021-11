Cruel Efficiency rockt beim Metal-Gottesdienst in Nortrup

Begeistert waren die Besucher des Metal-Gottesdienstes mit der Bramscher Band Cruel Efficiency in der Nortruper Dorotheenkirche.

Björn Thienenkamp

Nortrup. Am Samstagabend war es wieder laut in der Nortruper Dorotheenkirche. Und wieder hatten Berufsschulpastor Uwe Brand und seine Schüler mit dem Metal-Gottesdienst Besucher angelockt, die sonst nicht in die Kirche gehen.

Zur zarten Musik „Die Seele ruht in Jesu Händen“ von Johann Sebastian Bach bringen die Schüler der Erzieher-Klasse F2Q1 der Berufsbildenden Schulen Bersenbrück im Tanzschritt das Licht in die Kirche – Osterkerze und Altarkerzen. Dann ist es