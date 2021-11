Die Corona-Lage im Osnabrücker Nordkreis spitzt sich zu.

imago images/Bihlmayerfotografie

Quakenbrück. Insgesamt 298 Menschen sind aktuell im Osnabrücker Nordkreis mit Corona infiziert. So viele wie seit Langem nicht mehr. Doch woran liegt das eigentlich? Eine Spurensuche.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen wieder deutlich an. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das. Noch vor einer Woche, am 4. November 2021, lag die Zahl der aktuell