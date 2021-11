Wer macht was im Samtgemeinderat? (Symbolbild)

Christian Geers

Quakenbrück. Insgesamt 35 Männer und Frauen engagieren sich im Rat der Samtgemeinde Artland. Wer ist das, welcher Partei gehören sie und welches sind ihre Schwerpunkte? Ein Überblick.

In dieser Liste finden Sie alphabetisch sortiert alle Ratsmitglieder, welche Ämter sie inne haben und in welchen Ausschüssen sie sitzen:Sandra Aksoy wohnt in Quakenbrück. Sie ist SPD-Mitglied und sitzt im Ausschuss für Bildung, Familie und