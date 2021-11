Die Pommesgabel gilt als das Symbol für Heavy Metal und soll auch am 13. November wieder in Nortrup gezeigt werden. (Archivfoto)

Björn Thienenkamp

Nortrup. Ein wandelndes Skelett, Laserstrahlen im Nebel, selbst gedrehte Filmeinspielungen – und ganz harte Musik. In Nortrup findet der vierte Heavy-Metal-Gottesdienst statt. Das erwartet die Besucher.

Berufsschulpastor Uwe Brand hat den Gottesdienst in der Dorotheenkirche in Nortrup an der Ankumer Straße am Samstag, 13. November 2021 unter das Motto „Cornerman“, also dem Mann in der Boxring-Ecke gestellt. „Das ist derjenige, der den Boxe