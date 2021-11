"Abenteuer Weltumrundung" heißt eine Live-Show, die Reiner Meutsch auf Einladung des Rotary-Clubs Bersenbrück Altkreis in der Aula des Artland-Gymnasiums zeigt – hier Präsident Bernd Laake (links) und Governor Gerd Beckmann.

Jürgen Ackmann

Quakenbrück. „Abenteuer Weltumrundung“ heißt eine Live-Show mit Musik und Bildern, die Reiner Meutsch am 1. Dezember 2021 in Quakenbrück zeigt. Der Spendenerlös ist für den Bau einer Schule in Ruanda bestimmt. Der Eintritt ist frei.

Reiner Meutsch hat mit seiner Stiftung Fly & Help in den vergangenen elf Jahren in 44 Ländern 450 Schulen errichtet. Die Spendengelder, die er einwirbt, fließen dabei zu 100 Prozent in die Bauprojekte. Reise- und Verwaltungskosten bezah