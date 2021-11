Wie hier beim Gedenken am Ehrenmal in Merzen im Jahr 2020 soll auch zum Volkstrauertag am 14. November 2021 an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft erinnert werden. (Archivfoto)

Christian Geers

Quakenbrück. Am Sonntag, 14. November 2021, ist Volkstrauertag. Auch in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Neuenkirchen und Fürstenau wird den Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Alle Veranstaltungen in der Übersicht:

Samtgemeinde ArtlandQuakenbrück: 11.30 Uhr Feierstunde mit Kranzniederlegung für die Toten beider Weltkriege im Ehrenhain mit Vertretern der Stadt Quakenbrück, Abordnungen der Vereine mit Vereinsfahnen; musikalisch begleitet von der Burgman