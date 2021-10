Das Stück Ronja Räubertochter wird Mitte Dezember in Quakenbrück aufgeführt.

Alvise Predieri MG

Quakenbrück. Aufatmen bei den Verantwortlichen des Kulturrings Quakenbrück und bei vielen Theaterfreunden: Die lange geplante neue Veranstaltungsreihe steht.

Hygienemaßnahmen machen ein Programm mit Publikum möglich, der Ticketverkauf in der Tourismus-Information Artland sowie online läuft an. Gestartet wird am 17. Dezember 2021 um 19 Uhr mit Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren – :ein Schaus