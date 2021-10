Nach Streik in Nortrup: Verdi und Delkeskamp einigen sich

Streiks wird es bei Delkeskamp vorerst keine mehr geben. (Archivbild)

Nina Strakeljahn

Nortrup. An zwei Tagen hatten die Mitarbeiter der Firma Delkeskamp in Nortrup im Oktober die Arbeit niedergelegt, weil sie mehr Gehalt forderten. Nun haben sich die Parteien geeinigt. So sieht der Kompromiss aus.

Die Firma Delkeskamp ist 2020 aus dem Arbeitgeberverband Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende Industrie Norddeutschlands (VPK Nord) ausgetreten. Damit hat die Firma die Bindung an den Flächentarifvertrag verlassen und die Beschäftigte