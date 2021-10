Das sind die 18 Absolventen der Physiotherapieschule in Quakenbrück

Jetzt darf gefeiert werden: Der diesjährige Examenskurs der Physiotherapieschule mit Dozenten und Vertretern des Christlichen Krankenhauses.

CKQ/Böning

Quakenbrück. Ob Reha-Klinik, Praxis, Mutter-Kind-Klinik oder Studium – 18 neue Physiotherapeuten starten von Quakenbrück aus nun ins Berufsleben. Doch vorher wurde erstmal der Abschluss gefeiert.

„Wir freuen uns, dass Sie auch in schwierigen Zeiten Ihre Ausbildung so reibungslos absolviert haben“, wird Dr. Holger Bode, Ärztlicher Leiter der Schule und Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie, in einer Pressemitteilung zitiert. „E