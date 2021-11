Die Bottega da Seba öffnet im Dezember an der Bahnhofstraße in Quakenbrück

Eine große Familie: Andrea und Sebastiano Sederino mit ihren vier Kindern Giulio, Mia, Leonardo und Nesthäkchen Luisa sowie Neffe Luca Bekermann (hinten rechts).

Jürgen Ackmann

Quakenbrück. Viele haben das Restaurant Da Seba am Markt 6 in Quakenbrück nach der Schließung 2019 vermisst. Nun sind die Sederinos wieder am Start – mit der Bottega da Seba an der Bahnhofstraße 26. Eröffnung: Anfang Dezember.

Manches wird ein anders an der Bahnhofstraße. So wird es in der Bottega – auf deutsch: Geschäft – auch Feinkost aus Italien geben. Ein lang gehegter Herzenswunsch von Andrea Sederino. "Das wollte ich immer schon machen", sagt die