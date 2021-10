Der Tönnies-Schlachthof in Badbergen (Archivfoto).

Björn Thienenkamp

Essen/Badbergen. Gehen die Corona-Zahlen in den Schlachthöfen von Danish Crown in Essen (Oldb.) und Tönnies in Badbergen zurück? Beide Unternehmen sprachen am Freitag von einer leicht rückläufigen Tendenz.

Zu den 65 Infektionen unter Mitarbeitern des Schlacht- und Zerlegebetriebes von Danish Crown in Essen diese Woche seien am Freitag fünf neue hinzugekommen, teilt der Landkreis Cloppenburg mit. Am Donnerstag waren es sieben.Das Infektionsges