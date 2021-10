Im Essener Schlachthof von Danish Crown kam es zu 65 Corona-Infektionen.

Quakenbrück/Badbergen. Bei Danish Crown in Essen (Oldb.) gab es am Donnerstag sieben neue Corona-Fälle. Auch am Tönnies-Rinderschlachthof in Badbergen wurden Infektionen festgestellt.

Seit dem Wochenende steigt die Zahl der Covid-Neuinfektionen in Quakenbrück auffällig. Waren es vergangenen Freitag noch 20 Fälle, stieg die Zahl bis Donnerstag auf 56.Der Landkreis Osnabrück führte einen Teil des Infektionsgeschehens auf „