Corona-Ausbruch in Schlachthof: Mehr Infizierte in Quakenbrück

Ein Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb jenseits der Kreisgrenze lässt in der Stadt Quakenbrück die Infizierten-Zahl wieder steigen (Symbolfoto).

Michael Bihlmayer

Quakenbrück. Ein Corona-Ausbruch in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb in Essen im Landkreis Cloppenburg lässt die Infizierten-Zahlen in Quakenbrück steigen.

Am Montag teilte der Kreis Cloppenburg mit, in dem Betrieb seien 38 Corona-Fälle nachgewiesen worden, 18 der Betroffenen lebten außerhalb der Kreisgrenzen. Am gleichen Tag meldete der Landkreis Osnabrück 16 neue Corona-Fälle in Quakenbrück,