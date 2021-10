Für ihre jahrzehntelange Tätigkeit in der Kommunalpolitik zeichneten Doris Schmidt (links) und Benno Trütken (rechts) Gerhard Gehrke (Zweiter von links) und Jürgen Kruse (Zweiter von rechts) mit der Ehrenmedaille aus. Geehrt wurden auch (hintere Reihe, von links) Herbert Struckmann, Renate Burmester, Stefan Oing und Max Eckelt.

Christian Geers

Menslage. 30 Jahre gehörte Jürgen Kruse dem Menslager Gemeinderat an. Bis zum Sommer 2020 war er neun Jahre Bürgermeister des Artlanddorfes. Nicht nur für ihn ist Ende Oktober Schluss mit der Kommunalpolitik.

27-mal versammelten sich die elf Frauen und Männer, die im September 2016 in den Rat der Artlandgemeinde gewählt worden waren, am Ratstisch, um für die Kommune wichtige Weichen zu stellen. Da machte auch die letzte Ratssitzung in