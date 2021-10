Die Polizei kam den Tätern unter anderem durch eine Telefonüberwachung auf die Spur. (Symbolfoto)

dpa/Christian Charisius

Quakenbrück/Fürstenau. Wegen des Raubüberfalls aus einen Netto-Markt in Fürstenau und einen Versuch in Quakenbrück sind drei Männer zu Haft- und Jugendstrafen verurteilt worden. Doch wie ist die Polizei eigentlich auf die Spur der Männer gekommen? Ein Einblick in die Ermittlungsarbeit.

Da staunten selbst die Richterin und die Verteidiger, als eine Polizistin detailliert schilderte, wie die Beamten selbst beim Kauf des Hammers am Tag der Verhaftung den mutmaßlichen Tätern über die Schulter schauten. Im Prozess gegen die dr