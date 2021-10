18-Jähriger gesteht Brandstiftung in Nortrup und Kettenkamp

In Nortrup musste die Feuerwehr am Dienstag einen Brand in einem Strohballenlager löschen. Ein 18-Jähriger hat die Tat gestanden.

NWM-TV

Nortrup/Kettenkamp. Die Brände zweier Strohballenlager in Nortrup und Kettenkamp sind so gut wie aufgeklärt. Der mutmaßliche Brandstifter hat sich bei der Polizei gemeldet.

Wie die Polizei berichtet, ist am Mittwochabend ein 18-jähriger Mann aus Nortrup auf dem Kommissariat in Bersenbrück erschienen und hat den Beamten gegenüber eingeräumt, für die beiden Brandstiftungen in Nortrup und Kettenkamp verantwortlic