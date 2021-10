In Nortrup musste die Feuerwehr einen Brand in einem Strohballenlager löschen.

NWM-TV

Nortrup. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren nötig, um am Dienstag einen Flächenbrand im Hammerfeld in Nortrup zu löschen. Der Einsatz dauerte mehr als fünf Stunden.

Laut Polizei und Feuerwehr Nortrup ging der Alarm gegen 15.30 Uhr ein. An Ort und Stelle in der Feldstraße habe sich herausgestellt, dass ein etwa 50 Meter langes Srohballenlager in einem Wald in in Flammen stand.Die Feuerwehr Nortrup forde