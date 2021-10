Geschichten rund um das Hermann-Bonnus-Geburtshaus in Quakenbrück

Hans- Wilhelm Oelkers (links) und Paul Gärtner prüfen die Druckfahnen für das Lesebuch.

Alexandra Lüders

Quakenbrück. Am 9. Oktober 2021 wird das renovierte Geburtshaus des Reformators Hermann Bonnus in Quakenbrück eröffnet. Anlässlich dazu erscheint auch ein Lesebuch mit Geschichten rund um das Haus an der Goldstraße 9.

„Profil eines Denkmals“ lautet der Titel des lang vorbereiteten, 128 Seiten umfassenden Werkes. Das Buch hat eine handliche Größe von 17 mal 24 Zentimetern und enthält 30 Beiträge verschiedener Autoren. Die Themen umfassen ein breites Spekt