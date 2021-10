Zeugen nach Tankstelleneinbruch in Menslage gesucht



Menslage. Unbekannte sind am Sonntag in Menslage in eine Tankstelle eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte am Sonntagabend, zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr in eine Tankstelle in der Quakenbrücker Straße unweit der Straße "Schevenwiese" ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufs