Bonnus-Geburtshaus in Quakenbrück öffnet am 9. Oktober

Innenarchitekt Peter Kneip baut mit Projektleiter Arnold Beuke und Historiker Daniel Groth (vorn, von links) die Ausstellung im Bonnus-Geburtshaus auf.

Alexandra Lüders

Quakenbrück. Vier Jahre lang wurde das Geburtshaus des Kirchenreformators Hermann Bonnus (BGH) in Quakenbrück renoviert und zum Museum und interreligiösen Lernort umgebaut. Am Samstag, 9. Oktober 2021 kann man es erstmals besichtigen.

Dem Tag der Offen Tür geht am Freitag ein Festakt in der St. Sylvester-Kirche voraus. Teilnehmen wird unter anderem Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur.Am Samstag lädt das BGH an der Goldstraße 9 dann