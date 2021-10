Auto überschlägt sich auf der Nortruper Straße in Menslage

Ein 19-Jähriger kam in Menslage mit seinem Auto von der Straße ab.

NWM-TV

Menslage. Ein 19-jähriger Mann aus Wilhelmshaven ist am Donnerstagabend um kurz nach 21 Uhr auf der Nortruper Straße in Menslage von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte Glück im Unglück.

Der junge Mann war in Richtung Menslage unterwegs, als er am Ausgang einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, so die Polizei. Der Wagen überschlug sich und kam im Seitenraum