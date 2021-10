Der Netto-Markt in Fürstenau wurde Anfang des Jahres überfallen. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht. (Archivfoto)

Jürgen Schwietert

Quakenbrück/Fürstenau. Sie sollen den Netto-Markt in Fürstenau überfallen haben und es bei dem in Quakenbrück vorgehabt haben. Nun ist der Prozess gegen drei Männer vor dem Landgericht Osnabrück gestartet – und das mit einem weiteren Tatvorwurf.

Eigentlich geht es in dem Prozess, der am Donnerstag gestartet ist, um einen Raubüberfall in Fürstenau vom 1. März 2021 sowie um einen versuchten Überfall in Quakenbrück, der am 3. April 2021, dem Samstag vor Ostern, durch den Zugriff der P