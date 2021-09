Als die Angeklagten den Netto-Markt an der Wilhelmsstraße überfallen wollten, wurden sie festgenommen. (Archivfoto)

Christian Geers

Quakenbrück/Fürstenau. Eine Serie von Supermarkt-Überfällen im Osnabrücker Nordkreis, im Emsland und im Landkreis Cloppenburg sorgte Anfang des Jahres für Aufsehen. Drei mutmaßliche Täter stehen am Donnerstag, 30. September 2021, vor Gericht.

In dem Verfahren geht es um einen Überfall in Fürstenau am 1. März und einen in Quakenbrück, bei dem sie von der Polizei am Ostersamstag letztlich auf frischer Tat ertappt wurden. Angeklagt sind ein 21-Jähriger aus Vechta, ein 24-Jähriger a