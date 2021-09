Seit einem halben Jahr lebt Maisa Alsattouf in Quakenbrück und möchte sich dort mit ihrem Mann ein neues Leben aufbauen.

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Erst seit einem halben Jahr lebt Maisa Alsattouf in Quakenbrück. Nach ihrem Studium ist die 25-Jährige von Syrien aus zu ihrem Mann gezogen, um mit ihm in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Das sind ihre Wünsche und Träume.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum Maisa Alsattouf nach Deutschland gekommen ist.Was sie in Deutschland erreichen will.Warum sie den Wochenmarkt so liebt.Wenn am Freitag Wochenmarkt in Quakenbrück ist, dann schlendert Maisa Alsattouf gerne