Rund um die 1860 fertiggestellte Dorotheen-Kirche in Nortrup liegt der Friedhof der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde (Archivfoto).

Alfons Geers

Nortrup. Immer mehr Menschen wählen eine Urnenbestattung, um ihren Angehörigen eine Grabpflege zu ersparen. Das verändert auch das Bild der Friedhöfe. Die Dorotheen-Gemeinde Nortrup-Loxten will auf diesen Wandel reagieren.

Seit 1860 steht die evangelisch-lutherische Dorotheen-Kirche an der Ankumer Straße, und fast genau so lange gibt es den die Kirche umgebenden Friedhof. Eine weitläufige Fläche mit Grabstellen in unterschiedlicher Größe, mit mächti