Im Park des Schlosses Loxten in Nortrup findet am Sonntag, 26. September 2021, ein Konzert für Trompete und Klavier statt.

Georg Geers

Nortrup. Am Sonntag, 26. September 2021, spielen Trompeter Simon Höfele und Pianistin Elisabeth Brauß im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage in der malerischen Anlage und in der rustikalen Scheune von Schloss Loxten in Nortrup.

Wenn die Niedersächsischen Musiktage im Bersenbrücker Land zu Gast sind, gibt es immer etwas zu entdecken, heißt es in einer Ankündigung dieses Konzerts. In der weitläufigen Gartenanlage des Nortruper Wasserschlosses fand bereits 2018 ein W