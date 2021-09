Eine imposante Show präsentierte der Musikverein Nortrup bei "Rock meets Brass" auf Gut Loxten.

Georg Geers

Nortrup. Mit einer imposanten Darbietung feierte der Musikverein Nortrup beim Open-Air-Konzert "Rock meets Brass" auf Gut Loxten sein 100-jähriges Bestehen. Auch der Regen konnte den Zuhörern die gute Stimmung nicht vermiesen.

Beeindruckt wären sie sicherlich gewesen, die Gründerväter, die vor 100 Jahren in Nortrup einen kleinen Musikverein gründeten. Was ihre „Nachfahren“ im Musikverein Nortrup zum 100-jährigen Bestehen auf die Bühne brachten, stellte alles in d