SPD siegt in Quakenbrück, CDU holt in Nortrup absolute Mehrheit

Alle Stimmzettel sind ausgezählt. So haben die Wähler entschieden.

Björn Thienenkamp

Quakenbrück. Nach dem Sieg von Michael Bürgel konnte sich die SPD auch über den Sieg bei der Stadtratswahl in Quakenbrück freuen. In Nortrup hingegen übernahm die CDU die absolute Mehrheit im Gemeinderat. So liefen die Wahlen im Artland.

In Quakenbrück hat die SPD Grund zum Jubeln. Sie holt 39,1 Prozent (knapp 7 Prozentpunkt mehr) und ist damit die stärkste Kraft im Stadtrat. Insgesamt 12 Ratssitze konnte sich die SPD sichern und damit zwei mehr als bei der letzten Wahl 201