NWM-TV/Tebben

Quakenbrück. Bei Quakenbrück ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Gegen 19 Uhr kollidierte der Pkw an der Dinklager Straße in Quakenbrück mit einem Baum am Rand der Fahrbahn. Die Ursache des Zusammenpralls ist laut Polizei noch unklar.Im Wagen befanden sich den Polizeiangaben zufolge zwei Personen, die be