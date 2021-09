Kita-Leiterin Karin König in Quakenbrück offiziell verabschiedet

Kita-Leiterin Karin König (von links) verabschiedet sich in den Ruhestand. Siri Wolf vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Bramsche und Nachfolgerin Heike Jenjahn-Hohnhorst danken für die jahrelange Zusammenarbeit.

Miriam Heidemann

Quakenbrück. Nach 44 Jahren geht es für Karin König in den Ruhestand. Nun feierte die Leiterin der Kita St. Sylvester in Quakenbrück ihren Abschied offiziell mit einem Gottesdienst, der ihre Leistung für Quakenbrücks Kinder würdigte.

Vier Jahrzehnte lang hat Karin König in der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte St. Sylvester in Quakenbrück gewirkt und hier mehrere Generationen von Jungen und Mädchen betreut. Seit 2006 stand sie der Kita als Leiterin vor. Be