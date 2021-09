Zu beiden Seiten des Hartlager Weges (im Hintergrund) liegt das aus sieben Häusern bestehende Wohnquartier. Angeordnet sind sie um eine öffentliche Grünanlage, einen Dorfanger.

Kessler Immobilien

Quakenbrück. Mietwohnungen sind gefragt in Quakenbrück. Das Angebot wird in absehbarer Zeit größer. Am nördlichen Stadtrand entstehen in den kommenden Monaten weitere Mehrfamilienhäuser.

Das neue Wohnquartier entsteht zu beiden Seiten des Hartlager Weges und bildet sozusagen die Einfahrt in die dahinter liegenden Baugebiete „Hartlage-West“ und „Hartlage-Ost“. Um eine Grünfläche herum – auch Dorfanger gen