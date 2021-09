"Rock meets Brass": Was Besucher des Open Air in Nortrup wissen müssen

Vor der Kulisse des Wasserschlosses in Nortrup geht die Neuauflage von "Rock meets Brass" am Samstag, 11. September 2021, über die Bühne. Die letzten Vorbereitungen laufen.

Musikverein Nortrup

Zum 100. Geburtstag des Musikvereins Nortrup greift Dieter Schlüwe wieder zum Dirigentenstab, um das Open-Air-Konzert neu aufleben zu lassen. Das Motto des Open Air "Rock meets Brass" gab es bereits vor zehn Jahren.