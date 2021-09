Ulrike Tyding und Franz-Josef Otte haben sich rund um den denkmalgeschützten Hof in Grönloh eine Gallowayzucht aufgebaut. Der Hofgiebel wurde 1846 gebaut.

Alexandra Lüders

Badbergen. Am Tag des Denkmals öffnen zehn historische Baudenkmäler im Kulturschatz Artland "live" die Türen für Besucher. Auch die Artländer Gallowayzucht in Badbergen-Grönloh kann am 12. September besichtigt werden.

An der Stienerstraße 14 im Badberger Ortsteil Grönloh haben Franz-Josef Otte und Ulrike Tyding vor drei Jahren ihr neues zu Hause auf einem alten Fachwerkhof aus dem Jahre 1588 bezogen. Der gelernte Landwirt hat jahrzehntelange Erfahrung in