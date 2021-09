Drei Gärten in Badbergen und Nortrup öffnen am 12. September 2021 ihre Pforten

In Badbergen führt die Hausherrin Maria Hilfer die Regie nicht nur über die Schneeballhortensien.

Alexandra Lüders

Badbergen/Nortrup. Am Sonntag, 12. September 2021, ist im Artland der Blick in Nachbars Garten erlaubt: Drei Besitzer in Badbergen und Nortrup machen mit bei der Aktion "Offene Gärten".

Zwischen 10 und 18 Uhr laden die Gärten Everding und Hilfer in Badbergen und Pethig in Nortrup alle Interessierten in ihre herbstlich erblühten Anlagen an. Alle Gärten sind Refugien für Tausende von Blüten, Gräsern, Bäum