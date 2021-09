Auch die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Artland gelten als attraktive Wohnorte. Die Nachfrage nach Bauland – wie hier am nördlichen Quakenbrücker Stadtrand – ist ungebrochen groß. Das Bild entstand im Mai 2021.

Marcel Brockschmidt

Quakenbrück. Jürgen Holterhus (CDU) und Michael Bürgel (SPD) wollen Bürgermeister der Samtgemeinde Artland werden. Wofür stehen die Kandidaten, was sind Ihre Ziele? Darum geht es im Kandidatencheck zum Thema Bauen und Wohnen.

Wohnen spielt in allen Lebensabschnitten eine wichtige Rolle. Welche Wohnformen fehlen in der Samtgemeinde?Jürgen Holterhus (CDU): Es fehlen in vielen Bereichen Wohnflächen. Von Wohnungen für Senioren, über Ein- und Mehrfamilienhäuser bis h