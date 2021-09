Innenminister Pistorius setzt Grundstein für neues DLRG-Heim in Badbergen

Sorgsam setzte Innenminister Boris Pistorius unter den Augen von Maurermeister Andreas Beckermann (links) den Grundstein für den neuen DLRG-Stützpunkt in Badbergen. Aufmerksame Beobachter sind DLRG-Vize-Chef Ralf vor der Wösten (rechts) und DLRG-Vorsitzender Dieter Möllmann (Zweiter von rechts).

Christian Geers

Badbergen/Quakenbrück. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat auf seiner Sommerreise auch im Artland Halt gemacht. Sein Thema war der Katastrophenschutz, gefragt war auch sein handwerkliches Können.

An der Heidestraße in Badbergen baut die DLRG-Ortsgruppe Quakenbrück ihr Rettungs- und Bildungszentrum. Der Rohbau ist seit dem Start der Bauarbeiten Mitte Juli weit vorangeschritten. Er war an der Zeit, den Grundstein zu setzen –