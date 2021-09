Mann schlägt in Quakenbrück Ex-Partnerin und verletzt Polizisten

Bei einem Einsatz in Quakenbrück hat ein 41-jähriger Mann zwei Polizeibeamte verletzt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Quakenbrück. Bei einem Polizeieinsatz in Quakenbrück sind am Dienstagnachmittag zwei Beamte verletzt worden. Eine Frau hatte die Beamten zur Hilfe gerufen, nachdem es zu einem Streit mit ihrem Ex-Partner gekommen war.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die wurde die Quakenbrücker Polizei am Dienstagnachmittag in die Görlitzer Straße gerufen. Als die Beamten vor dem Mehrparteienhaus eintrafen, teilten die 40-jährige Anruferin mit, dass es zuvor mit ihrem in