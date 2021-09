Bei der Kommunalwahl 2021 haben die Bürger des Osnabrücker Rathauses darüber entschieden, welche Parteien und Politiker ihre Interessen in den kommenden Jahren vertreten sollen.

Samtgemeinde Artland

Quakenbrück. Der Osnabrücker Nordkreis hat am 12. September 2021 gewählt! Hier finden Sie alle Ergebnisse und Grafiken zu den Wahlen in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuekirchen.

Wahlen in der Samtgemeinde ArtlandIn der Samtgemeinde Artland wurden ein Samtgemeindebürgermeister und der Samtgemeinderat gewählt. Außerdem wurde der Stadtrat in Quakenbrück sowie die Gemeinderäte in Badbergen, Menslage und Nortrup gewählt