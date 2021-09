In einer Nacht- und Nebelaktion haben Unbekannte im Badberger Ortsteil Lechterke haufenweise Altreifen abgekippt – hier auf einem Privatweg.

Samtgemeinde Artland

Badbergen. Wer macht so etwas? Irgendjemand hat in Badbergen an zwei Orten etwa 200 Altreifen einfach in die Landschaft gekippt. Polizei und Samtgemeinde hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mitarbeiter des Bauhofs der Samtgemeinde Artland hatten am vergangenen Freitagmorgen ihre Kollegen im Ordnungsamt verständigt, nachdem im Ortsteil Lechterke zwei ungewöhnliche Verkehrshindernisse entdeckt worden waren. Mitten auf der Straße