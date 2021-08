2021 fällt die Badesaison in Nortrup aus. Das Freibad wird für zwei Millionen Euro modernisiert (Archivfoto).

Rolf Kamper

Nortrup. Der Startschuss ist gefallen. In Nortrup ist mit der Modernisierung des Freibades begonnen worden. Zunächst steht der Abriss an.

In der zweiten September-Woche soll das Becken in seine Bestandteile zerlegt und die Trümmer abtransportiert werden. So jedenfalls plant es die Artland-Bäderbetriebsgesellschaft. Doch bevor das geschehen kann, muss eine Fachfirma die Becken