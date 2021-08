An drei Orten im Osnabrücker Nordkreis bietet der Landkreis Osnabrück eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus an (Symbolfoto).

dpa/Sebastian Willnow

Quakenbrück/Bersenbrück/Bramsche. Der Landkreis Osnabrück schickt sein mobiles Impfteam wieder in den Nordkreis: Am Freitag, 27. August, und Samstag, 28. August, macht es in drei Orten Station.

Am Freitag, 27. August, steht das Impfteam von 13 bis 15.30 Uhr an der Oberschule Artland an der Jahnstraße in Quakenbrück. Einen weiteren Termin im Nordkreis gibt es am Freitag von 15 bis 20 Uhr bei McDonald’s in Bramsche (beim M