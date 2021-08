Auf seinem Sofa kann sich Michael Bürgel nach einem langen Arbeitstag entspannen.

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Die Bürger im Artland entscheiden bei der Kommunalwahl am 12. September 2021, wer ihr neuer Bürgermeister werden soll. Für die SPD tritt der Quakenbrücker Michael Bürgel an. So tickt er.

Fast hätte Michael Bürgel einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Fast wäre er im Profifußball gelandet. Aber wie so oft auf seinem Lebensweg ging es dann doch in eine andere Richtung weiter, die ihn nun zu seiner Kandidatur als Samtgemeinde