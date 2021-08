Diese drei Kandidaten wollen für die Grünen in den Nortruper Rat

Die Grünen haben drei Kandidaten nominiert.

dpa/Rainer Jensen

Nortrup. Die Grünen in Nortrup gehen mit drei Kandidaten in das Rennen um einen Platz im Gemeinderat bei der Kommunalwahl am 12. September 2021.

An Platz 1 der Liste steht Dietrich Schomberg, gefolgt von Frank Vortmann und Agnes Merschendorf. Alle drei wohnen bereits seit etlichen Jahren in Nortrup und sind regional vielseitig engagiert, heißt es in der Mitteilung der Grünen.