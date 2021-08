Die Hase in Quakenbrück ist für Jürgen Holterhus ein guter Rückzugsort. Dort entspannt er sich beispielsweise beim Laufen.

Nina Strakeljahn

Quakenbrück. Die Bürger im Artland entscheiden bei der Kommunalwahl am 12. September 2021, wer ihr neuer Bürgermeister werden soll. Für die CDU tritt der Quakenbrücker Jürgen Holterhus an. So tickt er.

Die Muskeln sind angespannt, der Fokus liegt auf dem nächsten Schritt, die Gedanken an die Arbeit, an Verpflichtungen nicht wichtig, es zählt nur, was als Nächstes passiert. Wenn Jürgen Holterhus mit einem Freund im Steinbruch in Ibbenbüren