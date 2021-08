Nach Prügelattacke in Quakenbrück: Wann Filmen erlaubt ist und wann nicht

Wann ist Filmen erlaubt und wann nicht? In Ausnahmefällen können Fotos und Videos helfen, doch es gibt klare Vorgaben (Symbolfoto).

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Quakenbrück. Ein Mann verprügelt eine Frau auf offener Straße, so geschehen vor einigen Wochen in Quakenbrück. Doch wie verhält man sich in einer solchen Situation? Darf oder soll man mit dem Smartphone filmen?

Mehrfach schlug und trat der 30-Jährige Mann Ende Juni auf der Langen Straße in der Quakenbrücker Innenstadt auf seine Freundin ein. Passanten beobachten die Situation und filmten den Gewaltausbruch mit dem Smartphone.Filmaufnahmen kön