Wer wird neuer Bürgermeister im Rathaus und wer schafft es in die Räte?

Christian Geers

Quakenbrück. Das Jahr 2021 ist in der Samtgemeinde Artland ein Superwahljahr: Mit der Kommunalwahl, der Bürgermeisterwahl und der Bundestagswahl stehen gleich mehrere wichtige politische Entscheidungen an.

Wann wird gewählt? Die Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Artland, die Wahl des Artländer Samtgemeinderates, die Stadtratswahl in Quakenbrück sowie die Gemeinderatswahlen in Badbergen, Menslage und Nortrup finden am Sonntag, 1